Resta insufficiente l’alfabetizzazione finanziaria degli italiani
Edufin Index di Alleanza (Generali) e Sda Bocconi: solo il 40% della popolazione gestisce consapevolmente i propri patrimoni. 🔗 Leggi su Laverita.info
Approfondisci con queste news
Arrestato a Perugia per accoltellamento, nega di essere l'omicida - facebook.com Vai su Facebook
Edufin Index: alfabetizzazione finanziaria Italia ancora insufficiente - Il livello medio di alfabetizzazione finanziaria e assicurativa degli italiani resta complessivamente basso: solo il ... Secondo stream24.ilsole24ore.com