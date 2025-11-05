La serie Netflix riprende la formula originale della prima stagione, ma forse la amplifica più del dovuto esasperandone le caratteristiche. In streaming. Riaprono le corsie del Joaquín Sorolla di Valencia, l'ospedale al centro di Respira la serie spagnola Netflix che si era presentata un anno fa come l'erede di Grey's Anatomy. Una volta arrivata, si era rivelata un incrocio tra il medical drama con Ellen Pompeo e The Resident, mescolando il romance alla denuncia sociale. La seconda stagione sembra spingere l'acceleratore sulla seconda caratteristica, ma forse in modo troppo aggressivo. Respira 2: non sempre "più è meglio" La serie riprende poco tempo dopo il clamoroso finale del ciclo inaugurale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Respira 2, recensione: una seconda stagione ancora più folle ed esagerata (forse troppo)