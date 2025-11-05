Respira 2 recensione | una seconda stagione ancora più folle ed esagerata forse troppo
La serie Netflix riprende la formula originale della prima stagione, ma forse la amplifica più del dovuto esasperandone le caratteristiche. In streaming. Riaprono le corsie del Joaquín Sorolla di Valencia, l'ospedale al centro di Respira la serie spagnola Netflix che si era presentata un anno fa come l'erede di Grey's Anatomy. Una volta arrivata, si era rivelata un incrocio tra il medical drama con Ellen Pompeo e The Resident, mescolando il romance alla denuncia sociale. La seconda stagione sembra spingere l'acceleratore sulla seconda caratteristica, ma forse in modo troppo aggressivo. Respira 2: non sempre "più è meglio" La serie riprende poco tempo dopo il clamoroso finale del ciclo inaugurale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Scopri altri approfondimenti
Recensione del thriller psicologico “Senza respiro” di Micol Manzo: un romanzo avvincente tra segreti, inganni e misteri. Un viaggio verso una sconvolgente verità. - facebook.com Vai su Facebook
Respira, annunciata la data di uscita della seconda stagione della serie tv con Manu Rios - La seconda stagione, formata da otto episodi, farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) tra pochi mesi, più ... Segnala tg24.sky.it