Resort Castel Monastero Nuovo riconoscimento Arriva la Prima Chiave Michelin

Castel Monastero brilla nel firmamento Michelin: prima Chiave per il resort e doppio successo nel senese. Le stelle, quindi, fanno nuovamente tappa nella provincia senese. Si festeggia con due cene: una il 6 ed una il 15 novembre con chef d’eccezione, abbracciando un autunno che sembra essere un viaggio lento tra sapori, vigne e silenzi. Un traguardo, infatti, che si inserisce in un territorio già ricco di eccellenze gastronomiche: la provincia di Siena, così, vanta numerosi ristoranti stellati e strutture di altissimo livello, dove la cultura dell’accoglienza e la cucina d’autore continuano a far brillare la Toscana nel panorama gastronomico internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Resort Castel Monastero. Nuovo riconoscimento. Arriva la Prima Chiave Michelin

Leggi anche questi approfondimenti

Tradizione ed eleganza, custodite con cura nelle nostre cantine. Prenota la tua esperienza di degustazione #CastelMerlo #Resort #PodereCastelMerlo - facebook.com Vai su Facebook

Resort Castel Monastero. Nuovo riconoscimento. Arriva la Prima Chiave Michelin - Due serate speciali e una serie di cooking class firmate da chef Canella e dalla sua brigata . msn.com scrive

L’autunno lento a Castel Monastero: un viaggio tra sapori, vigne e silenzi toscani - L’autunno veste la campagna senese dei suoi colori più intensi: le colline si tingono d’oro e di rame, l’aria si fa più nitida e il ritmo del tempo rallenta. Si legge su radiosienatv.it

Castel Monastero riapre da oggi le porte con tante novità - Oggi si apre una nuova stagione di Castel Monastero, resort a 5 stelle che sorge tra le mura di un ... Come scrive lanazione.it