requiem a saint patrick un italiano riporta mozart a new york

A volte ritornano, ed è merito dell'Italia. Dopo oltre trent'anni di assenza, domani alle 19 ora di New York il Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart tornerà a risuonare nella Cattedrale di San Patrick. A guidare l'orchestra in questa rarissima esecuzione del capolavoro incompiuto di Mozart, sotto le volte neogotiche del simbolo della Chiesa cattolica statunitense, sarà l'italianissimo direttore d'orchestra Stefano Miceli, raffinato pianista da dieci anni negli Usa, alla guida della New York Academy Orchestra, accompagnato dal coro Clarum Sonum del New Jersey e da un gruppo di solisti di fama mondiale.

