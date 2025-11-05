Report risultato e gol mentre gli Spurs in 10 restano imbattuti
2025-11-05 00:02:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Tottenham è tornato a vincere battendo il Copenhagen in Champions League. Il Tottenham mantiene la sua imbattibilità in Champions League vincendo per 4-0 sul Copenhagen. Gli Spurs hanno approfittato di due errori del portiere di Dominik Kotarski del Copenhagen per prendere il comando della gara grazie ai gol di Brennan Johnson e Wilson Odobert. Il cartellino rosso di Johnson nel secondo tempo sembrava poter volgere la partita a favore del Copenhagen. Invece, è servito solo come fonte di ispirazione nel secondo tempo per gli uomini di Thomas Frank. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
