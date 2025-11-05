Report i deliri di Scarpinato Il governo dietro la bomba

Doveva essere un'audizione a tutela di Sigfrido Ranucci, è diventata un'aggressione M5s al governo basata su una delirante ipotesi: il centrodestra mandante della bomba al vicedirettore Rai e il sottosegretario a Palazzo Chigi Giovanbattista Fazzolari mandante di un pedinamento dei Servizi. È bastata una domanda a far secretare l'audizione: «Dopo una puntata di Report sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lei ha dichiarato di essere stato pedinato su richiesta del sottosegretario Fazzolari: ci racconta meglio l'episodio e ci fa capire se ci può essere se una connessione con quello che gli è accaduto?», chiede l'ex pm antimafia Roberto Scarpinato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Report, i deliri di Scarpinato. "Il governo dietro la bomba"

