Replica La notte nel cuore in streaming puntata del 4 novembre | Video Mediaset

Nuovo appuntamento stasera martedì 4 novembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 89, 90 e 91 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Sumru rivela al procuratore di avere scoperto che la pistola di Tahsin, scomparsa tempo addietro, è in possesso della sua guardia del corpo, Serhat Karabey. Cihan è stato arrestato con l’accusa di aver sparato a Tahsin, ma quest’ultimo non crede alle accuse e intende scoprire la verità dietro al tentativo di omicidio. Tahsin torna sul luogo della sparatoria per ripercorrere gli avvenimenti della sera in cui è stato aggredito e riesce a ricordare la catena di eventi che si sono susseguiti quel giorno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

