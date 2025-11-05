Repertori spagnolo e inglese dal XVII al XX secolo in Duomo il concerto di Carrieri
Un raffinato interprete del repertorio organistico, il musicologo Leonardo Carrieri, titolare al grand’organo della chiesa di San Marco a Rovereto e della chiesa di San Vigilio a Merano, è il protagonista del primo evento concertistico che incrocia il cartellone del 34° Festival Internazionale di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tennis Winner Game. . Sinner copia Alcaraz: sta diventando spagnolo ma vince da italiano - facebook.com Vai su Facebook