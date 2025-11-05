Renzi su Mamdani nuovo sindaco di New York | Cos’ha lui che manca alla maggior parte dei politici italiani? Il coraggio – L’intervista

Mentre New York festeggia il suo nuovo sindaco, Zohran Mamdani, 34enne “socialista democratico” – come si definisce lui – primo cittadino musulmano con madre indiana e padre ugandese, l’energia della sua campagna elettorale e dei festeggiamenti arriva fino in Europa, e in Italia, dove già si fanno riflessioni. O confronti. Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex premier, parlando con Open, non si trattiene dal sottolineare alcune scelte controverse della campagna di Mamdani «ha attaccato i simboli italiani in America». Che vittoria è quella di Mamdani, e soprattutto: è la vittoria di chi? «Direi innanzitutto la sua. 🔗 Leggi su Open.online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sarà quasi un anno che seguo Zohran Mamdani, il neo eletto sindaco di New York, su Instagram. E non perché mi interessi particolarmente la politica locale americana, ma perché da subito è stato evidente che si sarebbe trattato, in caso di successo elettoral - facebook.com Vai su Facebook

Oggi a Tagadà tanti temi sul tavolo: dalla giustizia alla vittoria di Zohran Mamdani a New York e la manovra più mediocre degli ultimi 30 anni. Nel frattempo aumentano tasse, reati e figuracce internazionali. Vi leggo - X Vai su X

Renzi su Mamdani, nuovo sindaco di New York: «Cos’ha lui che manca alla maggior parte dei politici italiani? Il coraggio» – L’intervista - L'ex premier parlando con Open: «Un giudizio su Mamdani amministratore e politico è prematuro. Secondo msn.com

Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York, ecco perché è una vittoria storica - Il 34enne socialista democratico ha condotto una campagna alimentata in gran parte dall’energia della Gen Z, con l’obiettivo dichiarato di restituire alla città un volto più accessibile ed equo per tu ... Segnala vanityfair.it

Il nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani e la moglie Rama Duwaji sono la coppia più in vista degli Stati Uniti (con uno stile tutto nuovo) - Il più giovane sindaco newyorchese vuole rivoluzionare il potere, ma con la moglie sta cambiando anche la comunicazione politica ... Lo riporta vogue.it