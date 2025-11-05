Renzi su Mamdani nuovo sindaco di New York | Cos’ha lui che manca alla maggior parte dei politici italiani? Il coraggio – L’intervista

Open.online | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre New York festeggia il suo nuovo sindaco, Zohran Mamdani, 34enne “socialista democratico” – come si definisce lui – primo cittadino musulmano con madre indiana e padre ugandese, l’energia della sua campagna elettorale e dei festeggiamenti arriva fino in Europa, e in Italia, dove già si fanno riflessioni. O confronti. Matteo Renzi, leader di Italia Viva ed ex premier, parlando con Open, non si trattiene dal sottolineare alcune scelte controverse della campagna di Mamdani «ha attaccato i simboli italiani in America». Che vittoria è quella di Mamdani, e soprattutto: è la vittoria di chi? «Direi innanzitutto la sua. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

renzi mamdani nuovo sindacoRenzi su Mamdani, nuovo sindaco di New York: «Cos’ha lui che manca alla maggior parte dei politici italiani? Il coraggio» – L’intervista - L'ex premier parlando con Open: «Un giudizio su Mamdani amministratore e politico è prematuro. Secondo msn.com

renzi mamdani nuovo sindacoZohran Mamdani nuovo sindaco di New York, ecco perché è una vittoria storica - Il 34enne socialista democratico ha condotto una campagna alimentata in gran parte dall’energia della Gen Z, con l’obiettivo dichiarato di restituire alla città un volto più accessibile ed equo per tu ... Segnala vanityfair.it

renzi mamdani nuovo sindacoIl nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani e la moglie Rama Duwaji sono la coppia più in vista degli Stati Uniti (con uno stile tutto nuovo) - Il più giovane sindaco newyorchese vuole rivoluzionare il potere, ma con la moglie sta cambiando anche la comunicazione politica ... Lo riporta vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Renzi Mamdani Nuovo Sindaco