La star del franchise britannico Bridget Jones sarà protagonista del nuovo lungometraggio psicologico che vedrà alla regia David Yates. Renée Zellweger sarà protagonista di Phantom Son, thriller psicologico diretto da David Yates e scritto da Ian Scott McCullough, con AGC Studios che finanzierà interamente il film. La stessa Renée Zellweger si è occupata di ideare e sviluppare il film attraverso la sua casa di produzione Big Picture Co., e hanno scelto di coinvolgere il regista David Yates. La presentazione di Phantom Son Attraverso un comunicato congiunto, Renée Zellweger e la co-produttrice Carmella Casinelli hanno presentato il progetto: "Phantom Son è una scoperta rara, con il potenziale di connettersi a un pubblico ampio grazie a una narrazione ricca e centrata . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Renée Zellweger in Phantom Son, il nuovo thriller diretto dal regista di Harry Potter