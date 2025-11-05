Renato Zero aggiunge due nuove date de L’OraZero in Tour in arrivo il singolo Se t’innamorerai

Per Renato Zero due nuove date de L’OraZero in Tour dopo i recenti sold out e in uscita il nuovo singolo Se t’innamorerai: ecco città, date e biglietti. Si avvicina sempre più L’OraZero in Tour: da gennaio 2026 Renato Zero tornerà ad abbracciare il suo pubblico dal vivo con una nuova tournée prodotta da Tattica, che lo porterà sui palchi dei principali palasport italiani fino al mese di aprile. L’attesa serie di concerti, tra le più ambiziose della sua carriera, si arricchisce ora di due nuove tappe a grande richiesta, dopo il tutto esaurito registrato in numerose città. Due nuove date, i biglietti e i nuovi sold out. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Renato Zero aggiunge due nuove date de L’OraZero in Tour, in arrivo il singolo Se t’innamorerai

Altre letture consigliate

PIANETA ZERO - TRIBUTO A RENATO ZERO Venerdì 14 Novembre! Dove!? Al BUSSANA VILLAGE! CENA+SPETTACOLO!!! PIANETA ZERO – Tributo a Renato Zero Un viaggio emozionante nell’universo del Renato nazionale, i - facebook.com Vai su Facebook

Perché Loredana Bertè e Renato Zero hanno litigato? Cosa è successo tra i due - Loredana Bertè e Renato Zero hanno litigato e per quasi 30 anni non si sono più parlati, fino a che si sono ritrovati sul palco a La Spezia: cosa è successo? Riporta tag24.it

Renato Zero tagliente sulla politica: “I meloni? Solo con il prosciutto” - Il cantautore romano si racconta: l’amore, la solitudine, il legame con Ultimo e una stoccata ironica alla politica. msn.com scrive

Renato Zero: «Matrimonio? Sono sposato più di tanti altri, non servono garanzie per esserlo. Quest'ultimo il mio miglior album» - Il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, consegna nelle mani di Renato Zero, ospite del Festival dello Spettacolo il Telegatto. Segnala msn.com