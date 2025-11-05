Relazioni con donne vescovo francese si dimette su pressione di Papa Leone
Un nuovo scandalo sul celibato interessa la Chiesa Cattolica. Jean-Paul Gusching, classe 1955 e già vescovo di Verdun, è stato accusato di avere rapporti sentimentali con alcune donne. L’uomo si è dimesso il 27 settembre ufficialmente per “motivi di salute”, confermati in parte dalla Nunziatura in una nota ma definiti come solo una delle motivazioni. In realtà dietro la scelta delle dimissioni ci sarebbe la richiesta di Papa Leone XIV. Come riferisce da Parigi la stessa Nunziatura, “monsignor Jean-Paul Gusching si è impegnato con il Prefetto del suddetto Dicastero romano ad evitare in futuro qualsiasi comportamento nei confronti delle donne che potesse essere interpretato come contrario ai suoi voti sacerdotali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Pamela è morta, uccisa a coltellate. Come lei, tante altre donne, vittime di relazioni tossiche e di una cultura che ancora non riconosce la violenza quando nasce, si radica e si normalizza. È stato introdotto il reato di femminicidio, ma punire non è sufficiente. E - facebook.com Vai su Facebook
Relazioni con donne, Leone chiede dimissioni a vescovo francese - Le relazioni con alcune donne sono alla base delle dimissioni di mons. Secondo ansa.it