Un nuovo scandalo sul celibato interessa la Chiesa Cattolica. Jean-Paul Gusching, classe 1955 e già vescovo di Verdun, è stato accusato di avere rapporti sentimentali con alcune donne. L’uomo si è dimesso il 27 settembre ufficialmente per “motivi di salute”, confermati in parte dalla Nunziatura in una nota ma definiti come solo una delle motivazioni. In realtà dietro la scelta delle dimissioni ci sarebbe la richiesta di Papa Leone XIV. Come riferisce da Parigi la stessa Nunziatura, “monsignor Jean-Paul Gusching si è impegnato con il Prefetto del suddetto Dicastero romano ad evitare in futuro qualsiasi comportamento nei confronti delle donne che potesse essere interpretato come contrario ai suoi voti sacerdotali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Relazioni con donne, vescovo francese si dimette su pressione di Papa Leone