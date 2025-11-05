Regolamento riscritto | nuova bufera Var ancora contro l’Inter

Var protagonista anche in Champions League: l’episodio nel primo tempo di Inter-Kairat Almaty L’ Inter di Chivu la sblocca nel finale di primo tempo contro il Kairat Almaty, dopo 45 minuti piuttosto complicati. I nerazzurri si sono visti togliere anche un calcio di rigore dal Var. Diretta Inter-Kairat live (ANSA FOTO) – calciomercato.it A sbloccare il match ci ha pensato il capitano, Lautaro Martinez, ma a far discutere è stata anche la decisione di arbitro e Var in occasione del calcio di rigore revocato ai padroni di casa. Come spiegato dal nostro esperto Maurizio Russo, Bisseck ha saltato Arad e i piedi dei due si sono agganciati. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

