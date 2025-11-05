Regno Unito detenuto rilasciato per errore | sei giorni di silenzio prima dell’allarme

Dayitalianews.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Caccia all’uomo e polemiche nel sistema penitenziario britannico. È caccia all’uomo nel Regno Unito dopo la scoperta che un detenuto è stato rilasciato per errore dal carcere di Wandsworth, nel sud di Londra, senza che la polizia fosse avvertita per quasi una settimana. Il protagonista della vicenda è un ventiquattrenne di origine algerina, liberato mercoledì scorso, ma la Metropolitan Police è stata informata solo martedì 4 novembre, sei giorni dopo. L’episodio ha scatenato forti polemiche e critiche al sistema penitenziario britannico, accusato di gravi inefficienze e mancanza di coordinamento. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

regno unito detenuto rilasciato per errore sei giorni di silenzio prima dell8217allarme

© Dayitalianews.com - Regno Unito, detenuto rilasciato per errore: sei giorni di silenzio prima dell’allarme

Contenuti che potrebbero interessarti

regno unito detenuto rilasciatoMolestatore sessuale rilasciato per errore dal carcere: allarme alla polizia dopo 6 giorni, caccia all’uomo in Uk - L'incredibile vicenda vede coinvolto un 24enne rilasciato dalla prigione di Wandsworth, nel sud di Londra, mercoledì scorso ... Riporta fanpage.it

regno unito detenuto rilasciatoErrore choc in carcere, liberato stupratore condannato, è caccia all’uomo - Migrante condannato per aggressione sessuale rilasciato per errore in UK. Secondo blogsicilia.it

regno unito detenuto rilasciatoNel Regno Unito è stato trovato e arrestato l’uomo migrante liberato per errore dal carcere venerdì - Domenica mattina la polizia di Londra ha trovato e arrestato Hadush Kebatu, un uomo etiope condannato per molestie sessuali che venerdì è stato rilasciato per errore dal carcere in cui si trovava. Riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Regno Unito Detenuto Rilasciato