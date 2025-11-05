Regno Unito detenuto rilasciato per errore | sei giorni di silenzio prima dell’allarme
ABBONATI A DAYITALIANEWS Caccia all'uomo e polemiche nel sistema penitenziario britannico. È caccia all'uomo nel Regno Unito dopo la scoperta che un detenuto è stato rilasciato per errore dal carcere di Wandsworth, nel sud di Londra, senza che la polizia fosse avvertita per quasi una settimana. Il protagonista della vicenda è un ventiquattrenne di origine algerina, liberato mercoledì scorso, ma la Metropolitan Police è stata informata solo martedì 4 novembre, sei giorni dopo. L'episodio ha scatenato forti polemiche e critiche al sistema penitenziario britannico, accusato di gravi inefficienze e mancanza di coordinamento.
