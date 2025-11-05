Regista Klapisch | Mamdani? Giovani arrabbiati chiedono cambiare mondo

Roma, 5 nov. (askanews) – “Ritengo che i giovani, quelli sotto i 25 anni, abbiano in corpo una rabbia molto, molto più forte rispetto a quella della generazione precedente, anche in confronto a quelli poco più grandi, vogliono davvero che il mondo cambi. Si vede tantissimo anche per ciò che riguarda l’ambiente, le pari opportunità, i giovani hanno posizioni molto nette e più radicali, anche in merito al femminismo”: lo ha detto ad askanews il regista francese Cédric Klapisch, in Italia per promuovere il suo nuovo film “I Colori del tempo” distribuito da Teodora Film e in sala dal 13 novembre, a margine della presentazione all’ambasciata francese in Italia del Prix Palatine 2026, premio cinematografico binazionale assegnato dagli studenti delle scuole superiori di Italia e Francia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In uscita nei cinema italiani il 13 novembre con Teodora Film "I colori del tempo". Anteprima a Roma al Nuovo Sacher e a Napoli a CasaCinema alla presenza del regista Cédric Klapisch. Protagonista la rivelazione francese Suzanne Lindon. - X Vai su X

