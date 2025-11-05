Regione Lombardia Federica Picchi sfiduciata | i consiglieri di maggioranza contro la sottosegretaria Sì alla mozione di censura

Milano – A dirlo adesso sono i numeri: Federica Picchi non ha più il sostegno della maggioranza. Il Consiglio regionale ha approvato con 44 voti a favore e 23 contrari la mozione di censura presentata nei suoi confronti dal Pd. Ventuno consiglieri di centrodestra, ventuno franchi tiratori, hanno mandato un messaggio inequivocabile alla sottosegretaria allo Sport della Giunta di Attilio Fontana, nominata da Fratelli d’Italia. Il voto segreto è stato decisivo, ma di segreto pare esserci poco. Il “sì” alla mozione dei (sette) consiglieri regionali di Forza Italia in Aula al momento del voto era scontato, stando ai rumors, ma è evidente che ci siano stati franchi tiratori anche tra le fila di Fratelli d’Italia e della Lega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Regione Lombardia, Federica Picchi sfiduciata: i consiglieri di maggioranza contro la sottosegretaria. Sì alla mozione di censura

