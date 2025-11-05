Regione Comuni e Province Aumento per 53mila lavoratori In busta 143 euro in più al mese

L’Umbria è da sempre tra le regioni con un numero elevato di dipendenti pubblici. L’Ultimo dato di due anni fa – fonta Agenzia Umbria Ricerche – parlava di oltre 53mila dipendenti del comparto (53.304) pari al 14,4 per cento del totale dei lavoratori della nostra regione (compresi privati, collaboratori e autonomi che si stimano essere in totale intorno a 370mila unità). Bene, anche per gli oltre 50mila dipendenti di Comuni, delle due Province e della Regione arriveranno gli aumenti sottoscritti da Governo e sindacati. E’ notizia di ieri, infatti, che l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni e alcune sigle sindacali (esclusa la Cgil) hanno finalmente siglato un’intesa sul rinnovo dei contratti nel pubblico impiego, con particolare attenzione ai comparti più “visibili” come la sanità e gli enti locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Regione, Comuni e Province. Aumento per 53mila lavoratori. In “busta“ 143 euro in più al mese

