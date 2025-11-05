Regionali Petitto e Nargi illustrano le prospettive di collaborazione all' interno di Forza Italia

Avellinotoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale uscente della Campania Livio Petitto invita a partecipare alla conferenza stampa che si terrà giovedì 6 novembre alle ore 18.00, presso il Comitato Elettorale Petitto–Nargi di Forza Italia, sito in Corso Europa 99 ad Avellino. All’incontro sarà presente la stessa Laura. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

regionali petitto nargi illustranoPetitto e Nargi presentano il progetto di Forza Italia nelle prossime Regionali - Il consigliere regionale della Campania Livio Petitto illustrerà il progetto portato avanti all’interno di Forza Italia nel corso di una conferenza stampa in programma giovedì 6 novembre alle ... Come scrive corriereirpinia.it

regionali petitto nargi illustranoRegionali: Irpinia, sfida tra gli ex sindaci di Avellino - Torneranno a sfidarsi alle elezioni regionali gli ultimi due ex sindaci di Avellino, Gianluca Festa e Laura Nargi. Si legge su ansa.it

Forza Italia riunisce i vertici: è contesa Capone-Nargi - Forza Italia questo pomeriggio riunisce i vertici ad Avellino per decidere la rosa dei nomi che rappresenteranno il partito il 23 e il 24 novembre alle regionali in Campania nella circoscrizione di ... Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Petitto Nargi Illustrano