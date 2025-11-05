Regionali la denuncia | comitato del candidato di Fdi postato sui social sottosopra
È di poche ore fa un episodio preoccupante che scuote la campagna elettorale per le regionali. Protagonisti i social, e in particolare Facebook, dove è stata postata una foto in un gruppo relativo alla città di Torre Annunziata contro un candidato di Fratelli d'Italia. Si tratta di Michele Riggi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Arpa Siracusa denuncia grave carenza di personale e mezzi dopo ritardo su parere Hub Cem Augusta. AVS attacca: promesse regionali disattese sui 2 milioni. - facebook.com Vai su Facebook
Campania, candidati alle regionali chiedono soldi via WhatsApp per la campagna elettorale. La denuncia di Muscarà: “Pensavo fosse uno scherzo, ma è tutto vero” https://laprovinciaonline.info/campania-candidati-alle-regionali-chiedono-soldi-via-whatsapp-p - X Vai su X
Elezioni regionali in Puglia, agricoltori in campo con un proprio candidato presidente - Il movimento Spontaneo Agricoltori e il comitato Olivicoltori Salentini presenteranno una lista civica, ed un proprio candidato ... Segnala quotidianodipuglia.it
Regionali: Giani candidato in Toscana per acclamazione - Il presidente uscente della Regione Eugenio Giani è il candidato del centrosinistra alle Regionali in Toscana. ansa.it scrive
Regionali, l’ottimismo di Elly Schlein: «In Puglia pronti a chiudere sul candidato» - «Stiamo lavorando per chiudere tutte le regioni, abbiamo già i candidati in cinque delle regioni che vanno al voto. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive