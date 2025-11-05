Regionali in Campania dai sondaggi Fico in avanti di 7 punti

Alle prossime elezioni regionali, in Campania, il candidato del centrosinistra e del M5S, Roberto Fico, sarebbe al 52% dei consensi mentre il candidato del centrodestra Edmondo Cirielli sarebbe al momento posizionato al 45%. È quanto emerge da un Sondaggio dell'Istituto Noto per "Porta a Porta". 🔗 Leggi su Salernotoday.it