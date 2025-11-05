Regionali in Campania Anna Nazzaro inaugura ad Atripalda il comitato elettorale
“La mia campagna elettorale non poteva non partire dalla mia città, da Atripalda. Il legame con la mia comunità è da sempre forte e radicato: dai miei concittadini mi aspetto il sostegno di sempre”. Anna Nazzaro, candidata alle elezioni regionali della Campania nella lista del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
