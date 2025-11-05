Regionali Gasparri-Bicchielli scrivono all’Antimafia su candidato Scarpitti

Tempo di lettura: 2 minuti "Tra i candidati alle prossime regionali in Campania, nella lista 'Noi di Centro' che sostiene Roberto Fico, c'è il sig. Mauro Scarpitti. Candidato nella circoscrizione di Napoli, questo signore si presenta nei materiali di propaganda elettorale come 'detto CAF' e viene ritratto con immagini che lo vedono accanto al consigliere municipale Sabino De Micco. Secondo ricostruzioni di stampa, De Micco è stato arrestato il 6 maggio 2024 nell'ambito di un'indagine per voto di scambio politico-mafioso connessa alle amministrative di Cercola del 2023, ed è stato successivamente scarcerato.

