Regionali Forza Italia presenta i candidati della provincia di Salerno

Forza Italia presenta la squadra per la circoscrizione di Salerno in vista delle prossime elezioni Regionali. L'appuntamento è fissato per sabato 8 novembre, alle ore 16, presso il Novotel di via Generale Clark, nel capoluogo. L'incontro, dal titolo “La Salerno che riparte, la Campania che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

