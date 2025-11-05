Regionali Forza del Popolo verso il ritiro Arnese | Aspettiamo pareri legali

Tempo di lettura: 2 minuti A seguito di un litigio tra il candidato in Campania Carlo Arnese, e il coordinatore del partito Lillo Massimiliano Musso, la lista di Forza del Popolo si ritirerà dalle elezioni Regionali in Campania. Lo ha deciso Arnese che però precisa all’ANSA di voler attendere il parere dei legali: “Se ritirare la nostra lista – spiega – può portare all’annullamento di tutta l’elezione in Campania, in quel caso terremo fede alla tutela delle istituzioni e della fede pubblica e del partito Forza del Popolo, ma anche degli avversari politici, per la tutela del confronto elettorale per gli altri partiti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Forza del Popolo verso il ritiro. Arnese: “Aspettiamo pareri legali”

