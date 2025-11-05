Regionali Fico promette mare pulito su linea di costa tra Napoli Est e Castellammare

Tempo di lettura: 2 minuti Per Roberto Fico “l ‘obiettivo del prossimo governo regionale è di avere il mare pulito lungo tutta la linea di costa che va da San Giovanni a Teduccio fino a Castellammare”. Il candidato presidente alla Regione Campania per il centrosinistra è stato questa sera a Torre Annunziata. Insieme al sindaco Corrado Cuccurullo ha partecipato ad una passeggiata elettorale, poi si è confrontato con i cittadini in piazza Giovanni XXIII. Qui ha parlato anche del fiume Sarno: “Per la bonifica del corso d’acqua servono essenzialmente due cose: la prima è arrivata ad allacciare tutte le fogne e collettare dunque le acque reflue al depuratore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Fico promette “mare pulito su linea di costa tra Napoli Est e Castellammare”

