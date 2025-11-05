Regionali Campania si ritira Maria Rosaria Boccia

Lettera43.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria Rosaria Boccia ha deciso di ritirare la sua candidatura alle Regionali in Campania. Era stata inserita nella lista Dimensione Bandecchi. È stata lei stessa ad annunciarlo con una lettera rivolta a Bandecchi. Boccia ha scritto: «Caro Presidente, nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario. Per questo motivo ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania». Boccia, la procura di Roma sequestra un file audio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

regionali campania si ritira maria rosaria boccia

© Lettera43.it - Regionali Campania, si ritira Maria Rosaria Boccia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

regionali campania ritira mariaRegionali Campania, si ritira Maria Rosaria Boccia - Maria Rosaria Boccia ha deciso di ritirare la sua candidatura alle Regionali in Campania. Segnala msn.com

regionali campania ritira mariaMaria Rosa Boccia riceve un avviso di garanzia e si ritira dalla corsa alle regionali: “La seconda in poco più di un anno” - L’imprenditrice di Pompei, diventata nota con il caso Sangiuliano, lascia: “Non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario” ... Segnala quotidiano.net

regionali campania ritira mariaMaria Rosaria Boccia annuncia il ritiro dalle regionali in Campania dopo secondo avviso di garanzia - Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei coinvolta nel caso Sangiuliano, ha annunciato il ritiro della candidatura alle regionali campane con una ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Ritira Maria