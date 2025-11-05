Regionali Campania si ritira Maria Rosaria Boccia
Maria Rosaria Boccia ha deciso di ritirare la sua candidatura alle Regionali in Campania. Era stata inserita nella lista Dimensione Bandecchi. È stata lei stessa ad annunciarlo con una lettera rivolta a Bandecchi. Boccia ha scritto: «Caro Presidente, nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario. Per questo motivo ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania». Boccia, la procura di Roma sequestra un file audio. 🔗 Leggi su Lettera43.it
