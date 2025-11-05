Regionali Campania Sangiuliano rivisita il cappello di Trump in chiave partenopea | Make Naples Great Again basta inciuci deluchiani

Il cappellino rosso fuoco è quello che Donald Trump e i suoi sostenitori MAGA (Make America Great Again) hanno reso ormai inconfondibile e imitatissimo. È proprio da quel calderone conservatore d’oltreoceano che Gennaro Sangiuliano, capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania, pesca il suo cappello con un testo rinnovato per un quarto: Make Naples Great Again. «Dopo anni di sinistra e di inciuci deluchiani vogliamo dare una nuova luce alla nostra Regione e al nostro capoluogo », si legge nel suo post su Instagram. La ricetta americana in salsa napoletana: «Napoli può diventare grande». 🔗 Leggi su Open.online

