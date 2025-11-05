Regionali Campania Boccia si ritira
21.03 Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano, annuncia il ritiro dalle Regionali campane dove era in corsa come consigliere con la lista 'Di Bandecchi'. L'annuncio in una lettera rivolta proprio a Bandecchi. "Nella serata di ieri -scrive- ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. E' stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
News recenti che potrebbero piacerti
Regionali in Campania. Aniello Gioiella (Fratelli d'Italia) apre la sua campagna elettorale venerdi' 7 Novembre a Castel San Giorgio. #regionali2025 #elezioniregionali2025 #regionecampania #fratelliditalia #castelsangiorgio #AgendaPolitica https://www.age - facebook.com Vai su Facebook
Regionali Campania, Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi: potrebbe sfidare Sangiuliano - X Vai su X
Maria Rosaria Boccia si ritira dalle Regionali in Campania: "Secondo avviso di garanzia in un anno" - Assurta alle cronache per il caso Sangiuliano, Boccia annuncia il ritiro dalle Regionali campane dove era ... Segnala msn.com
Maria Rosaria Boccia si ritira dalle elezioni regionali in Campania: "Sono ferita, ho ricevuto il secondo avviso di garanzia" - L'ex collaboratrice di Gennaro Sangiuliano scrive una lettera al suo candidato di riferimento, Stefano Bandecchi, in corsa per la presidenza ... today.it scrive
Secondo avviso di garanzia, Maria Rosaria Boccia si ritira dalle regionali in Campania - Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano, annuncia il ritiro dalle ... Segnala msn.com