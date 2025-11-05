Regionali Campania Boccia si ritira

21.03 Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei assurta alle cronache per il caso Sangiuliano, annuncia il ritiro dalle Regionali campane dove era in corsa come consigliere con la lista 'Di Bandecchi'. L'annuncio in una lettera rivolta proprio a Bandecchi. "Nella serata di ieri -scrive- ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. E' stata una notizia che mi ha profondamente ferita. Sono giunta alla conclusione che non avrei la forza di affrontare nuovamente un simile calvario". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it