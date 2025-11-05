Regionali Campania 2025 avviso di garanzia per Maria Rosaria Boccia | Ritiro la candidatura

Maria Rosaria Boccia ha ritirato la sua candidatura alle elezioni regionali in Campania del 23 e 24 novembre. La decisione è stata comunicata in una lettera inviata a Stefano Bandecchi, leader della lista ‘Dimensione Bandecchi’, in cui era stata inserita. “Con grande dolore ma con altrettanta consapevolezza, ho deciso di ritirare la mia candidatura al Consiglio Regionale della Campania”, sottolinea Boccia che nella missiva, tra l’altro, spiega: “Nella serata di ieri ho ricevuto il mio secondo avviso di garanzia in poco più di un anno. È stata una notizia che, pur non sorprendendomi del tutto, mi ha profondamente ferita “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

