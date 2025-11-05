Reggio Calabria arrestato corriere a Villa San Giovanni con sette chili di droga
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha arrestato a Villa San Giovanni, in flagranza di reato per traffico di sostanze stupefacenti, un 54enne diretto in Sicilia alla guida di un autoarticolato che trasportava circa sette chili di droga. I finanzieri, con il supporto delle unità cinofile, nei pressi degli imbarcaderi del porto di Villa San Giovanni, hanno intercettato e sottoposto a controllo un autoarticolato in procinto di imbarcarsi per la Sicilia. Il conducente aveva attirato l'attenzione dei militari per una manovra scomposta eseguita e per un comportamento sospetto tenuto alla vista della pattuglia, che hanno indotto i finanzieri a sottoporre a controllo il mezzo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Contenuti che potrebbero interessarti
BERGAMOTTO DI REGGIO CALABRIA IGP - Davvero un grande evento quello di giovedì 30 ottobre 2025 al @Dipartimento di Agraria dell'@Università degli studi "Mediterranea" di Reggio Calabria. Un evento che ha sancito l'approvazione del Bergamotto di - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato nel Reggino un corriere diretto in Sicilia con 7 kg di droga - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha arrestato a Villa San Giovanni, per traffico di sostanze stupefacenti, un ... Da sicilianews24.it
Arrestato corriere con circa sette chilogrammi di droga diretto in Sicilia - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha arrestato a Villa San Giovanni un uomo di 54 anni, residente in provincia di Ragusa, trovato in possesso di circa sette chilogramm ... Si legge su ilvescovado.it
Arrestato a Villa S. Giovanni un corriere diretto a Messina con 7 chili di droga. Valore stimato in 1,5mln - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha arrestato a Villa San Giovanni, in flagranza di reato per traffico di sostanze ... Come scrive msn.com