Referendumdeposito firme in Cassazione

12.52 I capigruppo del centrodestra al Senato depositano in Cassazione le firme relative alla richiesta di referendum confermativo sulla riforma costituzionale in tema di giustizia. "Raccolte 78 firme, erano necessarie 41", affermano. Anche le forze di opposizione in Senato hanno raccolto le 41 firme necessarie per poter attivare l'iter sulla separazione delle carriere delle toghe, punto focale del referendum previsto in primavera, dopo che il Ddl costituzionale è stato approvato in Parlamento. Pd, M5S e Avs prevedono il deposito domani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it