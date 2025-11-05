Referendum giustizia senatori centrodestra depositano firme in Cassazione
Depositate mercoledì in Corte di Cassazione le 78 firme dei senatori di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia per chiedere di indire del referendum confermativo della riforma della giustizia. Il via libera dei due rami del Parlamento è arrivato senza la maggioranza dei due terzi e servirà quindi un referendum confermativo per la definitiva entrata in vigore. Tra le principali novità a modifica della Costituzione la separazione della carriera del giudice da quella del pm, il sorteggio dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura e l’istituzione di un’Alta corte disciplinare per i magistrati. 🔗 Leggi su Lapresse.it
