Referendu Nasce il Comitato Vassalli per il Si Tra i promotori Carbini

Arezzo, 05 novembre 2025 – Nasce il Comitato Vassalli per il Sì, un’iniziativa che si propone di riunire “socialisti, liberali, democratici, riformisti, riformatori, laici e cattolici” in difesa della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati. L’obiettivo è quello di sostenere una “giustizia giusta”, nel solco dei principi garantisti che hanno ispirato la riforma del processo penale del 1989, nota come Codice Vassalli. “Separare le carriere non è una scelta di destra, ma una conquista garantista”, sottolineano i promotori del Comitato, che a livello nazionale può contare su figure di primo piano come gli ex ministri Salvo Andò (Difesa) e Claudio Signorile (Infrastrutture), oltre a diversi ex parlamentari tra cui Fabrizio Cicchitto, Sergio Pizzolante, Gianpaolo Sodano, Mauro Del Bue e Francesco Carbini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Referendu. Nasce il Comitato Vassalli per il “Si”. Tra i promotori Carbini

