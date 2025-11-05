Il rito della trasparenza: redditi pubblicati, polemiche assicurate. Ogni anno, tra i corridoi di Montecitorio e Palazzo Madama, arriva un momento che molti politici vivono con fastidio silenzioso: la pubblicazione delle dichiarazioni patrimoniali. È legge, è trasparenza. Ma è anche uno specchio capace di restituire differenze abissali, lontane anni luce dalla vita quotidiana degli italiani. Nel 2025 la fotografia è netta: chi ha ruoli tecnici spesso guadagna meno di chi vive di professione forense o consulenze private. E dentro la stessa maggioranza, emergono contrasti che alimentano domande e perplessità. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Reddito dimezzato e casa nuova per la Premier Meloni: chi guadagna di più in Parlamento