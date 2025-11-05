Redditi dei parlamentari Giulia Bongiorno la più ricca 3 milioni segue Tremonti Meloni dimezza Schlein sotto i 100mila euro

Leggo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come ogni anno, i redditi dei parlamentari italiani sono stati pubblicati sui siti ufficiali di Camera e Senato. Dal primato dell?avvocato Giulia Bongiorno al dimezzamento del reddito. 🔗 Leggi su Leggo.it

redditi dei parlamentari giulia bongiorno la pi249 ricca 3 milioni segue tremonti meloni dimezza schlein sotto i 100mila euro

© Leggo.it - Redditi dei parlamentari, Giulia Bongiorno la più ricca (3 milioni), segue Tremonti. Meloni dimezza, Schlein sotto i 100mila euro

Altri contenuti sullo stesso argomento

redditi parlamentari giulia bongiornoOnline i redditi dei parlamentari: Giulia Bongiorno guida la classifica, Giorgia Meloni dimezza il suo - Per Tajani oltre 30mila euro in più, Calenda a quota 122mila euro, Schlein a 98mila. Secondo milanofinanza.it

redditi parlamentari giulia bongiornoRedditi dei parlamentari: tra i più ricchi Bongiorno e Tremonti, Tajani dichiara 30mila euro in più dell’anno prima - Pubblicati i dati relativi ai redditi 2024 dei parlamentari: tra i più ricchi Bongiorno e Tremonti, Tajani dichiara 187mila euro ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

I Redditi dei Parlamentari: Bongiorno Sorpassa Tremonti nel 2023 - Giulia Bongiorno: La Parlamentare più Facoltosa d'Italia nel 2025. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Redditi Parlamentari Giulia Bongiorno