Redditi dei parlamentari chi guadagna di più | colpo di scena al primo posto

I dati fiscali, pubblicati sui siti di Camera e Senato per garantire trasparenza, riservano come ogni anno sorprese e offrono conferme sul patrimonio di chi governa e rappresenta il Paese. Ecco cosa emerge dalle prime dichiarazioni dei redditi rese pubbliche da deputati e senatori e relative all’anno d’imposta 2024 (presentate nel 2025). Leggi anche: “Rischio vulcanico”. Campi Flegrei, emergenza grave! Protezione civile e soccorsi pronti La top tre e i misteri dei leader. Giulia Bongiorno è la parlamentare più ricca. Con un reddito che supera i 3 milioni di euro, la senatrice della Lega e presidente della commissione Giustizia distacca nettamente i colleghi, dominando la classifica. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Redditi dei parlamentari, chi guadagna di più: colpo di scena al primo posto

