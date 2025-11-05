Redditi dei parlamentari 2025 Bongiorno la più ricca e Meloni dimezza | tutte le cifre

Sui siti ufficiali di Camera e Senato sono stati pubblicati i primi redditi dei parlamentari italiani del 2025, con aggiornamenti progressivi man mano che i deputati e senatori forniscono la documentazione patrimoniale. Tra le dichiarazioni già disponibili emergono cifre significative, alcune in aumento e altre in calo rispetto all’anno precedente, così come acquisti immobiliari che incidono sul reddito imponibile. Dalla presidente del Senato Giulia Bongiorno – al momento la più ricca del parlamento – al segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, il panorama dei redditi offre uno spaccato chiaro delle posizioni economiche dei parlamentari. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Redditi dei parlamentari 2025, Bongiorno la più ricca e Meloni dimezza: tutte le cifre

