Recupero di serie D La Sangiovannese perde nel finale con la Rondinella
Arezzo, 05 novembre 2025 – Non è bastata un'ottima Sangiovannese per uscire indenne dal campo della capolista Rondinella. La gara è terminata 3-2 per i padroni di casa, al termine di un match dalle mille emozioni. Vantaggio dei biancorossi, azzurri che si portano addirittura sul 2-1 e poi la rimonta finale della prima della classe. Nonostante la sconfitta, squadra vera quella di Calderini, al cospetto di un avversario dalle grandi qualità tecniche. Certo, i padroni di casa hanno avuto numerose occasioni per segnare, ma il Marzocco ha cercato di ribattere colpo su colpo. Da segnalare la strepitosa prestazione di Barberini, autore di interventi prodigiosi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
