Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 5 novembre 2025. Questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Un’analisi sulla stabilità del Governo Meloni, tra gli equilibri della maggioranza e le principali sfide che attendono l’esecutivo nei prossimi mesi, sarà al centro del nuovo appuntamento con il programma condotto da Tommaso Labate. 🔗 Leggi su Tpi.it
Scopri altri approfondimenti
Avrebbe i giorni e le puntate contate Tommaso Labate. Il suo Realpolitik sta andando sotto la soglia di tolleranza degli ascolti da parte di Mediaset. Secondo Fanpage il talk potrebbe essere chiuso e rimpiazzato proprio da quel Fuori dal Coro di Mario Giordan - facebook.com Vai su Facebook
Ieri ho avuto la pessima idea di guardare buona parte del nuovo programma di Rete 4, Realpolitik di Tommaso Labate. Posso dire che si tratta, di fatto, di un “Carta Bianca 2.0”: un format molto simile a quello di Bianca Berlinguer, con un conduttore che la ricor - X Vai su X
Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi - Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming del programma in onda stasera, 29 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Rete 4. Segnala tpi.it