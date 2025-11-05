Realme UI 7.0 è ufficiale e debutta col nuovo design Light Glass in rollout da novembre

Tuttoandroid.net | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Realme presenta UI 7.0 con design ispirato al vetro, funzioni AI avanzate e rollout da novembre 2025 su GT 7, 15, Narzo e altre serie. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

