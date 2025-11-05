Realismo cristiano e potere politico

Da anni, Luca G. Castellin, storico del pensiero politico dell’Università Cattolica di Milano, studia il teologo protestante Reinhold Niebuhr. Si ricordi, ad esempio, la sua monografia "Il realista delle distanze" (Rubbettino). Da qualche tempo, si sono aggiunte alcune raccolte di scritti da lui curate, come Natura umana e comunità politiche e, da ultimo, insieme a un altro grande esperto di questioni niebuhriane, Giovanni Dessì, "". Il volume raccoglie dodici scritti che il pensatore americano pubblicò tra il 1934 e il 1963. Alcuni di questi vennero poi inclusi in Christianity and Power Politics (1940) e Christian Realism and Political Problems (1953). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Realismo cristiano e potere politico

