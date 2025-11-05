Real Betis-Lione Europa League 06-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte a Siviglia?

Infobetting.com | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida tra Real Betis e Lione dovrebbe essere una di quelle più interessanti della quarta giornata di Europa League: due squadre che vivono un bel periodo e che vogliono onorare appieno il palcoscenico europeo. I Verdiblancos, reduci dalla bella e rotonda vittoria in Liga contro il Maiorca domenica notte, hanno 5 punti e vorrebbero . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

real betis lione europa league 06 11 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici almeno un gol per parte a siviglia

© Infobetting.com - Real Betis-Lione (Europa League, 06-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a Siviglia?

Argomenti simili trattati di recente

Real Betis, si punta al ritorno di Junior Firpo ma l’Olympique Lione è avanti - Uno degli oggetti più intriganti sul mercato dei parametri zero è senza ombra di dubbio Junior Firpo. Da tuttomercatoweb.com

real betis lione europaBraga e Lione a punteggio pieno. Aston Villa ko a sorpresa, cade il Porto di Farioli e i Rangers non vincono più - Betis, poche emozioni e un punto a testa ... Lo riporta msn.com

Europa League: Ekambi lancia il Lione, ko Rangers e Leicester. Poker del Bayer, ok il Betis. OM-Galatasaray 0-0 - 45 il Leicester cade sul campo del Legia Varsavia nel gruppo del Napoli, sconfitto in casa dallo ... Da calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Real Betis Lione Europa