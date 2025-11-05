Real Betis-Lione Europa League 06-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Almeno un gol per parte a Siviglia?

La sfida tra Real Betis e Lione dovrebbe essere una di quelle più interessanti della quarta giornata di Europa League: due squadre che vivono un bel periodo e che vogliono onorare appieno il palcoscenico europeo. I Verdiblancos, reduci dalla bella e rotonda vittoria in Liga contro il Maiorca domenica notte, hanno 5 punti e vorrebbero . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

