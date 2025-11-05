Re Juan Carlos nelle memorie | Prima di morire il generale Franco mi chiese di tenere unita la Spagna

Ammette gli errori, tanti e così gravi da essergli costati la corona, e sogna di tornare in Spagna re Juan Carlos, in esilio negli Emirati Arabi Uniti dopo aver lasciato nel 2014 il trono al figlio, Felipe di Borbone. Lo racconta nell'autobiografia scritta con Laurence Debray e pubblicata oggi in Francia. "Riconciliazione", si intitola. "Sono un uomo ferito", confessa. "Non c'è giorno in cui la nostalgia non mi attanagli. Come se la Spagna mi si fosse incollata alla pelle". "Temevo di andarmene senza aver potuto dire tutto, spiegare tutto", dice ancora l'87enne nelle 500 pagine in cui riconosce "errori", come la relazione con l'aristocratica tedesca Corinna Larsen, che evoca senza nominarla. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Re Juan Carlos nelle memorie: "Prima di morire il generale Franco mi chiese di tenere unita la Spagna"

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'autobiografia di Juan Carlos: «Elisabetta mi disse di non abdicare. L'amante Corinna? Un errore, mi pento amaramente» - X Vai su X

Elogio a Franco, l'ultima provocazione di Juan Carlos. Escono le memorie dell'ex re: "Aveva una visione chiara dello Stato". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Re Juan Carlos nelle memorie: "Prima di morire il generale Franco mi chiese di tenere unita la Spagna" - Ammette gli errori, tanti e così gravi da essergli costati la corona, e sogna di tornare in Spagna re Juan Carlos, in esilio negli Emirati ... iltempo.it scrive

Elogio a Franco, l'ultima provocazione di Juan Carlos - Juan Carlos I di Borbone, re di Spagna torna a far discutere con 'Reconciliacion', le sue memorie scritte insieme alla scrittrice Laurence Debray, Nel libro, l'ex sovrano 87enne si racconta con il pes ... Si legge su ansa.it

Juan Carlos e la Principessa Diana: smentite, tensioni e retroscena mai chiariti - Nel libro di memorie “Reconciliation”, l’ex re Juan Carlos nega qualsiasi flirt con Diana e la descrive come fredda e distante. Da newsmondo.it