re carlo caccia andrea di casa che fine fanno i corgi della regina elisabetta

Re Carlo ha tolto tutto a suo fratello Andrea e di conseguenza alla ex cognata Sarah Ferguson: titoli, privilegi, casa. Ma non è stato crudele a tal punto da strappare loro l’ultimo lascito della Regina Elisabetta. Re Carlo, che fine fanno i corgi della Regina. Dopo tanti tira e molla, Re Carlo è riuscito a sfrattare suo fratello Andrea dal Royal Lodge e con lui Sarah Ferguson che ancora abitava nella stessa casa dell’ex marito nonostante siano separati anni. Da quando Carlo è salito al trono, la questione del Royal Lodge si è riproposta ciclicamente. Il Sovrano ha tentato più volte di convincere il fratello a lasciare la residenza reale, ma senza successo. 🔗 Leggi su Dilei.it

