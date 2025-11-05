Ravezzani non ha dubbi su Spalletti ma critica gli esterni | La prestazione mi è piaciuta Yildiz e Conceicao devono segnare di più

Ravezzani, nessun dubbio su Spalletti: la prestazione promuove Spalletti, ma i centrocampisti e gli esterni segnano troppo poco. Nonostante il pareggio contro lo Sporting Lisbona (un 1-1 che complica il cammino europeo), non tutti bocciano la prestazione della Juventus. Il direttore Fabio Ravezzani, analizzando la partita attraverso il suo account X, ha offerto una lettura controcorrente, promuovendo il tecnico Luciano Spalletti ma identificando un problema strutturale della rosa bianconera. Il rapporto di “10 tiri in porta a 1” a favore dei bianconeri è, secondo Ravezzani, un elemento sufficiente per promuovere squadra e Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ravezzani non ha dubbi su Spalletti ma critica gli esterni: «La prestazione mi è piaciuta, Yildiz e Conceicao devono segnare di più»

