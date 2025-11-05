Ratti e topi in aumento in città La Pigna chiede derattizzazioni costanti e una revisione del sistema porta a porta

Ravennatoday.it | 5 nov 2025

Nel corso della seduta di ieri del Consiglio comunale di Ravenna, la capogruppo della Lista Civica La Pigna, Veronica Verlicchi, ha presentato un question time rivolto all’assessore all’Ambiente Giancarlo Schiano, per ottenere chiarimenti e sollecitare interventi tempestivi e strutturali sul. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

