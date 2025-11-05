Rapsodie Agresti | tappa a Grotteria con Accamòra
Dopo il successo delle due anteprime, la programmazione di "Rapsodie Agresti Calabriae Opera Musica Festival", diretto da Domenico Gatto e Renato Bonajuto e promosso da Traiectoriae, con il sostegno del Mic - Fondo nazionale per lo Spettacolo dal Vivo farà tappa in provincia di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
