Rapine e scippi di orologi di lusso tra Spagna e Italia | la gang aveva base a Napoli

Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo e notificato a sei persone il divieto di dimora in Campania. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Rapine e scippi di orologi di lusso tra Spagna e Italia: la gang aveva base a Napoli

