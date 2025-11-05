Rapinatore sfonda la porta e prende a sprangate le vittime per un cellulare

Perugiatoday.it | 5 nov 2025

Rapina in casa a colpi di spranga. È successo a Foligno e la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip - il giudice per le indagini preliminari - a carico di un 53enne tunisino per rapina aggravata in abitazione, violazione di domicilio aggravata e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

