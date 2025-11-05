Rapina e lesioni 38enne di Viterbo condannato e portato in carcere

Condannato per rapina, lesioni e falso, è stato portato nel carcere di Viterbo dove deve scontare tre anni e tre mesi di reclusione. L'uomo è stato arrestato nei giorni scorsi dai poliziotti della squadra mobile. È un 38enne viterbese, residente nel capoluogo, già noto alla giustizia.Gli agenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it